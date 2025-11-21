Cán bộ phường nhận hối lộ làm thủ tục cấp sổ đỏ trái quy định

Ngày 21/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tại phường Hoa Lư), để điều tra tội Nhận hối lộ.

Đối tượng Trịnh Văn Minh bị bắt giữ để điều tra tội Nhận hối lộ (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, Trịnh Văn Minh nguyên là công chức địa chính xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (nay là phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Sau khi sáp nhập sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Minh là chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trịnh Văn Minh đã cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách được giao, sử dụng các thủ đoạn khác nhau để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng, thiệt hại cho người dân để nhận số tiền cùng hiện vật có giá trị 27,3 triệu đồng.

Thực tế, khi thửa đất trên được giao dịch trên thị trường với giá 1,8 tỷ đồng, sự việc mới bị phát hiện và hành vi của Minh cùng những người liên quan bị cơ quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.