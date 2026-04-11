Công an cảnh báo vi phạm pháp luật về thuế trong kinh doanh xăng dầu

Thông tin cảnh báo vừa được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra nói rõ: Bên cạnh đa số doanh nghiệp, cửa hàng chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, theo cơ quan công an, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình để trục lợi, gây thất thu ngân sách và làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Qua nắm tình hình thực tế, Phòng Cảnh sát kinh tế nhận thấy nổi lên một số thủ đoạn vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Trong đó phổ biến tình trạng không lập hóa đơn khi bán hàng hoặc lập hóa đơn không đầy đủ, không đúng thời điểm nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Một số cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu, chi phí không trung thực, hạch toán sai lệch để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Đáng lo ngại hơn, theo công an, có trường hợp mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép để hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc tạo chi phí khống nhằm trục lợi từ chính sách thuế. Vẫn còn hiện tượng kinh doanh ngoài sổ sách, lập hai hệ thống kế toán để đối phó với cơ quan chức năng.

Theo công an, một số cơ sở kinh doanh xăng dầu thực hiện kê khai doanh thu, chi phí không trung thực, hạch toán sai lệch để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

“Một bộ phận nhỏ các cơ sở lợi dụng thời điểm thị trường nhạy cảm, nhu cầu tăng cao để gia tăng lượng bán không hóa đơn, điều chỉnh số liệu tồn kho và doanh thu nhằm hưởng lợi bất chính”, công an thông tin.

Những hành vi trên không chỉ vi phạm quy định pháp luật về thuế mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi gian lận thương mại khác.

Theo quy định pháp luật, các hành vi đó có thể bị xử phạt hành chính, truy thu thuế, xử phạt tiền với mức cao, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội danh như trốn thuế, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước hoặc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an nhấn mạnh việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm là cần thiết nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung và giữ vững kỷ cương pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ việc xuất hóa đơn điện tử theo quy định, kê khai trung thực, chính xác doanh thu, chi phí phát sinh.

“Tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép dưới bất kỳ hình thức nào”, công an nhấn mạnh.

Người dân khi mua xăng dầu cần lựa chọn các cửa hàng uy tín, yêu cầu xuất hóa đơn đầy đủ và kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Cảnh sát kinh tế Phú Thọ cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Mọi hành vi gian lận, trốn thuế đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và ổn định, theo cơ quan công an.