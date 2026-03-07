Đề xuất phạt nặng vi phạm kinh doanh xăng dầu

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí đang được Bộ Tư pháp thẩm định, hành vi không ghi hoặc không ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định bị phạt tiền 1-3 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định đề xuất phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai hoặc các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó.

Bộ Công Thương đề xuất phạt nặng vi phạm trong kinh doanh xăng dầu (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Dự thảo đề xuất phạt 5-10 triệu đồng với hành vi không thông báo bằng văn bản tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ.

Hành vi giảm thời gian bán hàng tại cửa hàng bán lẻ, điểm bán xăng dầu với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ so với thời gian đã thông báo hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng, không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước; ngừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ, điểm bán xăng dầu khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận bằng văn bản bị phạt 10-20 triệu đồng.

Mức phạt 10-20 triệu đồng cũng áp dụng với hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cũng tại dự thảo, hành vi thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu xăng dầu nội địa của thương nhân bị phạt tiền 100-140 triệu đồng.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ bị phạt tiền 120-140 triệu đồng nếu không duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu hoặc duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Hành vi không thực hiện đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hằng năm; nhập khẩu xăng dầu hoặc mua xăng dầu trong nước không đúng tiến độ trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể tiến độ nhập khẩu, mua xăng dầu trong nước có thể bị phạt 140-160 triệu đồng.

Bộ Công Thương (cơ quan soạn thảo) cũng đề xuất mức phạt 10-15 triệu đồng với thương nhân bán lẻ xăng dầu có hành vi niêm yết giá giá bán lẻ cao hơn giá bán lẻ được công bố bởi thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu.

Như Dân trí thông tin, thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, sau 5 năm thi hành Nghị định 99/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022), các chức danh có thẩm quyền thuộc lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, ban hành gần 5.300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lực lượng khác thực hiện 6.050 vụ việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm với tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 17 tỷ đồng.

"Hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu rất tinh vi, dùng đến công nghệ điều khiển từ xa để điều khiển nguồn điện từ wifi, can thiệp vào thiết bị của phương tiện đo, lập trình điều chỉnh sai số của phương tiện đo thông qua mạch tích hợp, vi mạch. Chỉ cần cúp cầu dao điện và bật lại, chạm tay vào bàn phím máy tính hoặc bàn phím cột bơm thì có thể xóa hết dấu vết vi phạm. Điều đó khiến vi phạm khó bị phát hiện hơn”, Bộ Công Thương dẫn thực tế.