Bắt giam kẻ chém giang hồ Hải "Lộ" ở TPHCM

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Thủy (SN 2000) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h40 ngày 2/4, Thủy mang theo dao đến nhà ông Nguyễn Hoàng Hải (SN 1974, còn gọi là Hải "Lộ”) trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng.

Bị can Hoàng Văn Thủy (Ảnh: Nguyễn Trang).

Sau khi gọi cửa, Thủy đợi ông Hải đi ra rồi bất ngờ rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Thủy nhanh chóng tẩu thoát. Ông Hải được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Hải "Lộ" là giang hồ có tiếng ở khu vực Vũng Tàu, liên quan đến các hoạt động tranh chấp băng nhóm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác định Thủy là đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, Thủy khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với ông Hải nên đối tượng đã nảy sinh ý định trả thù. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của Thủy, thu giữ con dao gây án cùng nhiều vật chứng liên quan.