Bắt giám đốc, hiệu trưởng "ăn chặn” trợ cấp của người tâm thần, khuyết tật

Sáng 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ và bà Phùng Thị Thùy Linh, kế toán, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) và bà Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán, về cùng tội danh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (khu 4, xã Chân Mộng, Phú Thọ) - nơi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa - hằng tháng được Nhà nước hỗ trợ 3,5-4 triệu đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc Trung tâm, ông Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh (kế toán) nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện… nhằm chiếm đoạt gần 680 triệu đồng, sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.

Ông Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Với thủ đoạn tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (khu Trung Ngãi, xã Yên Lập), hằng tháng Nhà nước hỗ trợ trên 1,87 triệu đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập.

Lợi dụng chính sách nhân văn này, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Hiệu trưởng Trần Thu Đông chỉ đạo kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh để chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng, sử dụng sai mục đích, trái quy định.

Công an khám xét nơi làm việc của đối tượng Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Yên Lập (Ảnh: Công an cung cấp).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đánh giá hành vi trên của các đối tượng đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế - những đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc, gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tập trung điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh, triệt để các cá nhân vi phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng yếu thế.