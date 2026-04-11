Phát hiện xe máy chở 210kg lòng lợn có dấu hiệu phân hủy

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an xã Hoàn Long đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 và Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp cơ sở Yên Mỹ kiểm tra, phát hiện vụ vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 10h45 ngày 8/4, tại đường ĐH45, thôn Phạm Xá, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 89N3-07xx dừng bên lề đường, có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra cho thấy phương tiện chở 210kg lòng lợn đã bốc mùi, có dấu hiệu phân hủy.

Người vận chuyển là ông L.V.H. (56 tuổi, trú tại thôn Phạm Xá). Ông H. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng và thừa nhận là chủ lô hàng, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng xác định số sản phẩm không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 20, Nghị định 90/2017/NĐ-CP.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 ra quyết định xử phạt ông H. 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 210kg lòng lợn vi phạm, trị giá gần 1,7 triệu đồng.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết việc phát hiện kịp thời đã ngăn chặn nguy cơ thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường. Các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.