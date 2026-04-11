Hà Nội: Khởi tố người đỗ ô tô chắn barie, gây rối tại chung cư Hinode

Ngày 11/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thế Bằng (64 tuổi, trú tại ngõ Tân Lập, phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, liên quan giá dịch vụ, ngày 1/4, Bằng đã đỗ ô tô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư.

Sau đó, người này khóa xe rồi bỏ đi, khiến khu vực từ barie đến cửa hầm và đường nội bộ chung cư bị cản trở, ách tắc kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Hà Nội nhận định vụ việc tại chung cư Hinode là bài học cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết tranh chấp tại các tòa nhà chung cư.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo cư dân khi phát sinh mâu thuẫn cần thực hiện đúng quy định pháp luật, gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết, tránh bị kích động, xúi giục dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.