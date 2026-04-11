Bắt giữ một vụ khai thác, vận chuyển 6 cây muội hồng

Ngày 11/4, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ khai thác và vận chuyển cây muội hồng.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được thông tin về vụ việc khai thác cây muội hồng trên địa bàn phường Hoa Lư. Hạt Kiểm lâm khu vực III, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình, Công an phường Hoa Lư tổ chức truy bắt.

Ông Tô Văn Vượng, Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình, cho biết khoảng 22h ngày 10/4, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một thanh niên đang vận chuyển 6 cây muội hồng xuống núi.

Người khai thác và vận chuyển cây muội hồng được xác định là Hồ Công H. (SN 1999, trú xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá). Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đấu tranh để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán cây muội hồng từ rừng tự nhiên gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, an ninh trật tự.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; không để phát sinh điểm nóng về khai thác, thu gom cây rừng tự nhiên trái phép.