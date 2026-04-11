Nhóm thanh niên vô cớ gây sự, hành hung, cướp xe máy người đi đường

Ngày 11/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị đang điều tra vụ gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản xảy ra trên đường 2/9, phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng).

7 thanh niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h50 ngày 29/3. Vào thời điểm trên một nhóm thanh niên tụ tập, đi nhiều xe máy mang theo tuýp sắt, dao tự chế, vỏ chai thủy tinh, di chuyển thành đoàn trên đường 2/9 với tốc độ cao, liên tục rú ga, nẹt pô.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường 2/9 và Phan Đăng Lưu, nhóm này phát hiện anh Bùi Xuân H. (SN 2005) đi xe máy chở theo 2 người khác. Mặc dù không có mâu thuẫn từ trước với anh H., song các đối tượng vẫn áp sát hò hét, gây sự.

Bị nhóm thanh niên truy đuổi, anh H. tăng ga bỏ chạy, tông vào rào chắn và ngã xuống đường. Nhóm thanh niên dùng hung khí đập phá phương tiện, đồng thời hành hung anh H. và lấy đi chiếc xe máy của nạn nhân.

Sau thời gian điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ, ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ Trần Viết Minh Hoàng (SN 2003), Phan Nhật Hùng (SN 2005), Nguyễn Xuân Đạt (SN 2003), Nguyễn Thái Hữu Nhân (SN 2008), Nguyễn Anh Hoàng (SN 2009), Phan Nhật Phong (SN 2004) và Đinh Hoàng Nhân (SN 2009), cùng trú tại Đà Nẵng.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Sau khi gây án, nhóm thanh niên này tháo rời các bộ phận xe máy của nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Công an đã thu hồi chiếc xe máy bị chiếm đoạt, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ việc.