Chi trả hơn 812 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba

Chiều 10/2, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cho biết, đã chi trả tổng cộng hơn 812 tỷ đồng cho các bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) và đồng phạm thực hiện.

Theo bản án phúc thẩm ngày 19/5/2023 của TAND Cấp cao tại TPHCM, Nguyễn Thái Luyện bị tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị án Nguyễn Thái Luyện (Ảnh: Hữu Khoa).

Về trách nhiệm dân sự, vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai phải liên đới bồi thường hơn 2.446 tỷ đồng cho hơn 4.548 bị hại. Tòa án đồng thời quyết định tiếp tục duy trì lệnh kê biên đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 658 thửa đất đứng tên hai bị cáo.

Đến ngày 10/2, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã tổ chức xử lý các tài sản theo bản án và thực hiện chi trả cho các bị hại qua nhiều đợt, với tổng số tiền hơn 812 tỷ đồng.

Cụ thể, đợt 1, cơ quan thi hành án thanh toán 82 tỷ đồng từ tiền tạm giữ và khoản tiền do người khác nộp thay cho Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai, tương ứng 3,351% số tiền được thi hành án. Đợt 2, thực hiện ngày 27/10/2025, số tiền chi trả là 143 tỷ đồng. Đợt 3, thực hiện ngày 24/12/2025, số tiền thanh toán đạt 519,9 tỷ đồng, tương ứng 21,2%. Đợt 4, thực hiện ngày 10/2, số tiền chi trả là 66,9 tỷ đồng, tương ứng 2,734%.

Đối với các bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án, chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ ủy quyền hoặc chưa cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đề nghị sớm hoàn tất thủ tục và gửi về cơ quan thi hành án để được xem xét chi trả theo quy định.

Thi hành án dân sự TPHCM cũng khuyến cáo người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường link không chính thống, không tụ tập đông người. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của cơ quan thi hành án nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.