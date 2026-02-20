Công an thu giữ số lượng lớn táo khô không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp kinh doanh hoa quả khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn.

"Tang vật thu giữ gồm hàng trăm kg táo đỏ khô, táo tàu khô, đại táo, quả la hán khô, dâu tằm, quả chà là khô… Các loại nguyên liệu này chủ yếu được sử dụng để chế biến đồ uống, thực phẩm, phục vụ tiêu dùng hàng ngày và trong các dịp lễ, Tết”, Công an Phú Thọ cho hay.

Công an Phú Thọ phát hiện và xử lý nhiều trường hợp kinh doanh hoa quả khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số lượng lớn (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo công an, các đối tượng kinh doanh hàng giả, kém chất lượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như nhập hàng trôi nổi, không qua kiểm định chất lượng, sau đó đóng gói thủ công, dán nhãn mác giả. Họ còn lợi dụng tâm lý tin tưởng vào các sản phẩm gắn mác “thuốc bắc”, “đông y”, “đặc sản nhập khẩu” để quảng cáo thổi phồng công dụng như bồi bổ sức khỏe, tăng đề kháng, hỗ trợ điều trị bệnh.

Nhiều sản phẩm được rao bán với lời quảng cáo “hàng xách tay”, “hàng nội địa nước ngoài”, “giá rẻ xả kho” nhưng không có bất kỳ giấy tờ chứng minh hợp pháp nào. Việc bán hàng chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội cá nhân, không có địa chỉ kinh doanh cụ thể, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như xử lý khi xảy ra vi phạm.

Công an khẳng định việc sử dụng hoa quả khô không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Các sản phẩm này có thể bị tẩm ướp hóa chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi, chất chống mốc vượt mức cho phép; quy trình phơi sấy không bảo đảm vệ sinh, dễ nhiễm nấm mốc, vi khuẩn. Nếu sử dụng lâu dài có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến gan, thận, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai.

Từ thực tế đó, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ mua hoa quả khô tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, sản phẩm đầy đủ tem nhãn, thông tin theo quy định pháp luật.

Khi phát hiện hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, làm giả nhãn hiệu, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an, quản lý thị trường hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý theo quy định.