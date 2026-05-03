Chưa xóa án tích, nam thanh niên ở Hưng Yên tiếp tục đi trộm cắp

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhất (SN 1999), trú tại thôn Thượng Ngạn 2, xã Hưng Hà về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Hưng Hà tiếp nhận tin báo về vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn Tư La. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hưng Hà đã tập trung lực lượng rà soát, xác minh vụ việc.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, sáng 27/4, Nguyễn Văn Nhất điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29R5-5717 đến khu vực để xe Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, thuộc thôn Tư La, xã Hưng Hà. Lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, Nhất tìm các xe sử dụng khóa smart key nhưng không khóa cốp để trộm cắp tài sản của 2 bị hại với số tiền 1,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Văn Nhất đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản năm 2025, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.