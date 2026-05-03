Bà trùm đồ hiệu "giấu" 835 tỷ đồng bán túi Hermes, Versace, đồng hồ Cartier

VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi) về tội Trốn thuế. Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Ngô Quốc Phú (30 tuổi) và Tô Lan Phương (45 tuổi, đều là lao động tự do).

Doanh thu hơn 835 tỷ đồng từ đồ hiệu cũ

Theo cáo trạng, Hường nổi tiếng nhiều năm nay trên mạng xã hội như một “bà trùm” đồ hiệu second-hand với tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”. Từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh các mặt hàng đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.

Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội do mình lập ra. Quá trình kinh doanh, bị can không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế mà dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền bán hàng.

Nguyễn Thị Thu Hường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Để vận hành việc bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên, chia thành nhiều nhóm phụ trách trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, “chốt đơn”, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ. Bị can cũng dùng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu.

Theo dữ liệu thu được từ máy tính xách tay của Hường, doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 lần lượt là 9,3 tỷ đồng; 27,6 tỷ đồng; 164,8 tỷ đồng; 272,7 tỷ đồng; 216 tỷ đồng và 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được xác định là hơn 835 tỷ đồng.

VKS cáo buộc, việc không kê khai thuế trong hơn 5 năm đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng, gồm 8,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 4,1 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân.

Nhờ người xóa dữ liệu bán hàng

Cáo trạng nêu, đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phát hiện, xử lý nhiều vụ trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt.

Tuy nhiên, trước khi xóa, các dữ liệu này đã được bị can lưu lại trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng sản phẩm, số lượng đã bán, doanh thu từng tháng và từng năm.

Ngày 9/7/2025, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, một tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản, cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hường khai từ năm 2020 thường bán hàng hiệu trên Facebook. Nguồn hàng được mua lại từ những người không còn nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách khác có nhu cầu. Doanh thu từ hoạt động này khoảng hơn 800 tỷ đồng nhưng bị can không kê khai, báo cáo để nộp thuế.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: C.A.).

Hiện chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vợ.

Ngoài Hường, căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng dùng để nhận và thanh toán tiền bán hàng, cơ quan tố tụng còn xác định hành vi trốn thuế của Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua hàng hóa cũ, đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường. Để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú dùng tài khoản Facebook mang tên con gái để đăng bài quảng cáo.

VKS xác định Phú nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng số tiền hơn 28,8 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế, qua đó trốn thuế 433 triệu đồng.

Tương tự, Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường tổng cộng 10,5 tỷ đồng nhưng không đăng ký thuế, trốn thuế 157 triệu đồng. Cả Phú và Phương đã tự nguyện giao nộp số tiền này để khắc phục hậu quả.