Vỏ bọc nhà máy trong vụ rửa tiền của Giám đốc Herbitech

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, trụ sở tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nay là phường Nhân Chính, TP Hà Nội.

Lập 2 hệ thống sổ sách, che giấu hơn 190 tỷ đồng doanh thu

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 19 bị can thuộc Công ty Herbitech về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.

Trong số này, Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh nêu trên. Trần Thị Huệ, nhân viên hỗ trợ điều hành hoạt động công ty, bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Phùng Thị Thu, phụ trách bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng; Sái Thị Thu, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất - Vật tư; Nguyễn Thị Hẹn, Nguyễn Hoài Phương, cùng là nhân viên Phòng Kiểm soát chất lượng, bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết luận điều tra, từ khi hoạt động đến tháng 4/2025, với mục đích thu lời bất chính và thu hút khách hàng, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.

Vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Các trinh sát phát hiện Công ty Herbitech có dấu hiệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường.

Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech (Ảnh: C.A.).

Tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, ban đầu khởi tố 7 bị can về 2 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng làm rõ thêm dấu hiệu rửa tiền của Phạm Vũ Khiêm.

Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn 2018-2024, Khiêm chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống dùng để theo dõi nội bộ, phản ánh hoạt động kinh doanh thực tế; hệ thống còn lại dùng để kê khai thuế.

Bằng cách này, một phần doanh thu bán hàng của Herbitech bị để ngoài sổ sách, không kê khai, không báo cáo thuế. Tổng số tiền doanh thu bị che giấu được xác định hơn 190 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai kết quả kinh doanh thua lỗ qua nhiều năm. Ngoại lệ là năm 2018, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng.

Tổng lợi nhuận thực tế lũy kế của doanh nghiệp trong giai đoạn 2018-2025 được xác định hơn 54 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, phần lớn khoản lợi nhuận này có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hơn 12 tỷ đồng được đưa vào dự án nhà máy

Điểm đáng chú ý trong vụ án là dòng tiền sau khi được tạo lập từ các sai phạm không dừng lại ở hoạt động kinh doanh của Công ty Herbitech. Theo cơ quan điều tra, Phạm Vũ Khiêm đã sử dụng hơn 12,78 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Đây là căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố Khiêm thêm tội Rửa tiền, bên cạnh 2 tội danh liên quan đến sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Để triển khai dự án, tháng 6/2023, Khiêm thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech. Doanh nghiệp này có sự tham gia góp vốn của một số cá nhân, trong đó Trần Thị Huệ, vợ Khiêm, đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Theo kết luận điều tra, việc đầu tư nhà máy được thực hiện thông qua quá trình đặt cọc, ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình. Ban đầu, Khiêm dùng tiền cá nhân chuyển khoản hơn 1,17 tỷ đồng để đặt cọc thuê diện tích đất 5.000m2.

Sau đó, diện tích thuê được điều chỉnh còn 4.853,9m2. Đến ngày 14/1/2025, hợp đồng thuê đất chính thức được ký với tổng giá trị gần 12,6 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa dòng tiền đã sử dụng, các bên lập biên bản đối trừ công nợ 3 bên đối với khoản tiền đặt cọc trước đó. Phần tiền còn lại hơn 11,5 tỷ đồng được thanh toán qua nhiều đợt từ tài khoản của Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech, theo chỉ đạo của Phạm Vũ Khiêm.

Ngoài tiền thuê đất, doanh nghiệp này còn chi trả thêm các khoản liên quan đến phí hạ tầng và thiết kế nhà máy. Ngày 23/7/2025, khu đất trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Cơ quan điều tra xác định trong tổng số hơn 12,7 tỷ đồng được đưa vào dự án nhà máy, chỉ hơn 398 triệu đồng là lợi nhuận hợp pháp của năm 2018. Phần còn lại, hơn 12,38 tỷ đồng, bị xác định có nguồn gốc từ hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Vũ Khiêm thừa nhận toàn bộ hành vi và nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy. Trong khi đó, Trần Thị Huệ và các cá nhân góp vốn khác được xác định không biết nguồn tiền Khiêm đưa vào dự án có được từ hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Khiêm thể hiện việc dùng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp để đưa vào hoạt động đầu tư, tạo vỏ bọc pháp lý thông qua pháp nhân mới và dự án nhà máy. Đây là mắt xích quan trọng trong việc làm rõ bản chất dòng tiền trong vụ án Herbitech.

Vụ án cũng cho thấy ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, sai phạm về kế toán đã tạo điều kiện để doanh nghiệp che giấu doanh thu, hợp thức kết quả kinh doanh và hình thành nguồn tiền lớn ngoài sổ sách.