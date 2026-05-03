Vụ án học trò sát hại cô giáo cũ (kỳ cuối): Lộ diện kẻ thủ ác

Manh mối từ thiệp mời đám cưới trong chiếc xe máy

Vụ án cô giáo N.T.L., bị kẻ thủ ác vào nhà sát hại xảy ra vào ngày 16/3/2007, gây rúng động dư luận bởi tính chất gây án dã man của hung thủ. Không những cướp tài sản, giết hại cô giáo, kẻ này còn muốn giết hại luôn cả cháu P.H.A. (con trai cô L.).

Để sớm truy bắt hung thủ, Công an tỉnh Ninh Bình gửi thông báo truy tìm đối tượng và hình ảnh tang vật của vụ án tới công an các tỉnh, thành phố lân cận phối hợp truy tìm thủ phạm.

Tấm thiệp mời cưới trong cốp xe máy Attila mở ra manh mối quan trọng (Ảnh minh hoạ: AI).

Khoảng 7h30 ngày 1/5/2007, người dân ngõ 26, phố Hoàng Quốc Việt, tổ 49, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (cũ) TP Hà Nội, phát hiện một xe máy Attila màu trắng, mang biển kiểm soát 35F6-7909 để ở góc phố từ đêm 30/4 chưa ai đến nhận.

Chiếc xe trên được đưa về Công an phường Nghĩa Đô và được xác định chính là chiếc xe tang vật trong vụ án sát hại mẹ con cô giáo L. ở Ninh Bình. Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội để tìm kiếm hung thủ.

Mở cốp chiếc xe máy Attila, cơ quan công an xác định bên trong có một thiệp mời đám cưới, có ghi số điện thoại di động. Tên cô dâu, chú rể trong tấm thiệp mời có tên là Dương và Hải ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (cũ). Đám cưới tổ chức vào ngày 30/3.

Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã liên hệ với cô dâu, chú rể trong tấm thiệp mời và thu được thông tin quan trọng. Cô dâu, chú rể cho biết trong ngày cưới có 2 người bạn tên là Hào và Minh, ở tỉnh Ninh Bình đi xe máy Attila màu trắng tới dự.

Giết cô giáo cũ để cướp tài sản vì nợ nần

Quá trình rà soát, cơ quan điều tra xác định Hào và Minh là sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội. Các trinh sát lập tức tìm ra nơi ở trọ của Hào ở xã Cổ Nhuế (cũ) và Minh ở phường Quan Hoa (cũ), nhưng Minh đi đâu không rõ.

Hào thú nhận là bạn học cùng trường cao đẳng với Trần Văn Minh (SN 1986), quê xã Giao Hòa, huyện Gia Viễn (cũ) tỉnh Ninh Bình. Cả 2 cùng đi chiếc xe máy Attila màu trắng về dự đám cưới, nhưng Hòa khẳng định không liên quan đến vụ án giết hại mẹ con cô giáo L..

Từ thông tin khai nhận của Hào, cơ quan điều tra nhận định, khả năng kẻ gây án chính là Trần Văn Minh. Ngay trong đêm 1/5/2007, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ được Trần Văn Minh tại nhà ở xã Gia Hòa.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Minh vẫn chối cãi không chịu thú nhận, chỉ tới khi các điều tra viên đưa ra những chiếc nhẫn, dây chuyền hắn cất giấu ở nơi thuê trọ ở Hà Nội thì hắn mới thú nhận tội ác mình gây ra.

Chỉ điều tra viên khi đưa ra nhẫn và dây chuyền vàng Minh cất giấu tại phòng trọ ở Hà Nội hắn mới khai nhận tội ác (Ảnh minh hoạ: AI).

Theo lời khai khai của Minh, trong quá trình học tập, hắn thường sử dụng tiền của gia đình chu cấp để chơi lô đề, ăn tiêu phung phí dẫn đến nợ nần không có tiền đóng học phí nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Do ở gần nhà cô giáo cũ (ở quê) là N.T.L., có chồng đi lao động nước ngoài, có nhiều tài sản, nhà chỉ có hai mẹ con, nên tên Minh đã quyết định vào cướp.

Từ Hà Nội về, Minh mua dao để sẵn trong túi quần bò. Khoảng 20h30 ngày 16/3/2007, trời mưa phùn, Minh đến nhà cô L.. Thấy Minh một học sinh cũ vào, cô L. hỏi: “Em đi đâu về, có việc gì đấy?”. Minh trả lời: “Vào trú mưa”.

Khi cô L. mở cửa sắt mời vào, Minh vào ngồi ở phòng khách, khi cô L. đi qua trước mặt, Minh liền rút dao ra đâm một nhát vào lưng. Cô giáo L. quay lại giằng co, Minh đã đâm tiếp nhiều nhát vào ngực, đầu, chân, tay.

Nghe tiếng mẹ mình kêu, cháu H.A. chạy từ trong phòng ngủ ra, Minh đẩy cô L. xuống đất dùng chân đạp và đâm liên tục nhiều nhát vào người cháu H.A.. Tưởng cháu H.A. đã chết, hắn liền quay sang cô L. nhặt chùm chìa khoá, đồng thời một tay đè trán, tay kia dùng dao sát hại cô giáo cũ.

Gây án xong, Minh đi lục các phòng để lấy tài sản gồm 4 chiếc nhẫn đeo tay, 1 dây chuyền, 1 lắc tay và 600.000 đồng. Sau đó, Minh rửa tay, mặc áo mưa rồi dắt chiếc xe Attila của nạn nhân ra ngoài rồi lấy dao, tắt điện, khóa cửa bỏ đi.

Ngày 13/7/2007, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm lưu động vụ án Giết người và Cướp tài sản đối với bị cáo Trần Văn Minh. Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Trần Văn Minh.