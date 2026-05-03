Vừa cướp điện thoại, nam thanh niên gặp ngay công an

Ngày 3/5, Công an phường Đông A, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Vũ (SN 2008), trú tại thôn Gô, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Anh Vũ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, vào 10h30 ngày 1/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an phường Đông A phát hiện 1 nam thanh niên chạy bộ trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Nguyễn Anh Vũ, vừa cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen của ông N.T.B., ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình (là xe ôm đối tượng thuê chở trước đó).

Vụ việc đang được Công an phường Đông A điều tra.