Chủ công ty địa ốc dùng "chim mồi" lừa mua dự án ở Đồng Nai

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa tuyên án phúc thẩm bị cáo Huỳnh Hữu Tường (35 tuổi, ngụ TPHCM) và đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thuê người làm "chim mồi" để lừa bán đất.

Theo đó, HĐXX chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Tường từ 18 lên 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn An, HĐXX bác kháng cáo và tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm 16 năm tù, cũng về tội danh trên.

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Bình).

Đối với các bị cáo còn lại có kháng cáo, cấp phúc thẩm đã xem xét giảm nhẹ hình phạt: 9 bị cáo được chuyển từ án tù giam sang án tù treo; 5 bị cáo được tuyên mức án bằng thời gian tạm giam; một số bị cáo còn lại được giảm từ 6 tháng đến 3 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cấp phúc thẩm cũng đình chỉ phần kháng nghị tăng nặng hình phạt của VKSND tỉnh Đồng Nai, do đại diện VKS đã rút lại kháng nghị này tại tòa.

Theo cấp phúc thẩm, các bị cáo không phạm tội đơn lẻ mà theo quy trình chặt chẽ. Trong đó, bị cáo Tường biết rõ, khi làm dự án phải có cơ quan thẩm quyền cấp phép. Dù biết rõ các quy định, bị cáo Tường vẫn nhận chuyển nhượng nhờ người thân đứng tên, thành lập và quảng bá dự án không có thật tại thời điểm ký kết hợp đồng với khách hàng...

Các bị cáo móc nối chặt chẽ, phạm tội có tổ chức... Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản công dân, hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trong đó, bị cáo Tường là chủ mưu, cầm đầu, khởi xướng, điều hành hoạt động của công ty; chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi gian dối, bán dự án không có thật, thuê người đóng giả khách hàng để chiếm đoạt tiền bị hại.

Quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bồi thường cho các bị hại. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo nộp thêm tiền bồi thường cho bị hại, nhưng tại phiên toà bị cáo Tường vẫn quanh co. HĐXX phúc thẩm cho rằng, cấp sơ thẩm xét xử mức án 18 năm tù đối với bị cáo là còn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Do đó, cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo Tường và chấp nhận kháng cáo của một số bị hại tăng hình phạt đối với bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2023, Huỳnh Hữu Tường thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập các công ty bất động sản. An đứng tên làm tổng giám đốc, nhưng thực tế các công ty đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành. An được giao làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại. Sau đó tự lập bản vẽ dự án, đặt tên, phân lô trên bản vẽ.

Sau đó, An thuê nhiều nhân viên bán hàng, diễn viên để lên kịch bản lừa khách hàng từ TPHCM về Đồng Nai mua các "dự án ma". Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023 Tường và thuộc cấp đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.