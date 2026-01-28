Đồng Nai triệt phá nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Ngày 28/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại.

Theo điều tra, các đối tượng đã lợi dụng uy tín của một công ty trong lĩnh vực mua bán máy móc nông nghiệp tại phường Dĩ An (TPHCM). Nhóm lừa đảo lập nhiều tài khoản mạng xã hội có tên gần giống với doanh nghiệp nói trên, sau đó sao chép hình ảnh, video quảng cáo máy móc nông nghiệp của công ty thật để đăng bài rao bán với giá thấp hơn nhiều so với thị trường.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Lam (trái) và Phan Văn Giỏi (Ảnh: CAĐN).

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng mua bán nhằm tạo vỏ bọc pháp lý. Khi người dân có nhu cầu mua hàng, nhóm trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, giấy tờ giả và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản “rác” mua trên mạng.

Ngay sau khi tiền được chuyển, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại. Nhiều người dân bị lừa với số tiền lên đến vài chục triệu đồng.

Nhận thấy thủ đoạn hoạt động tinh vi, số tiền chiếm đoạt của bị hại tương đối lớn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long.

Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an các xã Lương Phú, Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long) triệu tập, bắt giữ Nguyễn Hoàng Lam (27 tuổi, ngụ xã Phú Túc) và Phan Văn Giỏi (31 tuổi, ngụ xã Lương Phú).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ giữa năm 2024 đến nay, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 500 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ cùng các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.