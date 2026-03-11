Bắt nguyên cán bộ địa chính phường chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng ở Đồng Nai

Ngày 11/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trần Nguyễn Minh Nguyệt từng làm cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP Biên Hòa (cũ).

Hình ảnh bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyệt lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào. Tiếp đó, Nguyệt mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt nhanh chóng liên hệ với đơn vị theo địa chỉ số 47, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp (Đồng Nai) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.