Công an Đồng Nai khởi tố 343 đối tượng lừa đảo qua mạng

Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia triệt xóa, bắt giữ các đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến.

Theo đó, ngày 17/3, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, các đơn vị đã tiếp nhận gần 400 đối tượng được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Đây là số đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa trên đất Campuchia.

Công an tỉnh Đồng Nai lấy lời khai một đối tượng lừa đảo qua mạng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng thực hiện các bước xử lý ban đầu theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp; trong đó, 328 trường hợp có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh bị xử phạt với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; 3 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu bị phạt 3,75 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định mục đích, động cơ vi phạm của các đối tượng này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội sau đó xuất cảnh trái phép, đến Campuchia làm việc.

Các đối tượng dùng nhiều ứng dụng tin nhắn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng Internet thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi, ít hiểu biết về công nghệ.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngày 27/3, sau thời gian xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với các đối tượng còn lại và làm rõ để xử lý các tội danh khác liên quan.