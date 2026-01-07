Hai nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Ngày 7/1, Công an phường Long Hoa đang phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ phóng hỏa bằng xăng trên địa bàn nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh (Ảnh: A.H.).

Theo công an, hai nạn nhân trong vụ việc là N.M.N. (SN 1969) và bà N.K.D. (SN 1974, cùng ngụ địa phương). Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu, cả hai đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/1, Công an phường Long Hoa nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức.

Nhà chức trách xác định ông N. là người đổ xăng lên bà D. rồi châm lửa. Vụ việc khiến cả hai bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Công an phường Long Hoa đã phối hợp các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.