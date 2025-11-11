Lập hụi viên ảo chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng, người phụ nữ ở Tây Ninh lĩnh án

Ngày 11/11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Út (47 tuổi, ngụ địa phương) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Út tổ chức nhiều dây hụi tháng và hụi tuần để hưởng huê hồng. Thời gian đầu, các dây hụi hoạt động bình thường. Tuy nhiên, từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2023, lợi dụng việc nhiều hụi viên ít tham gia khui hụi, Út lập tên hụi viên ảo, giả mạo người lĩnh hụi nhằm chiếm đoạt tiền.

Trần Thị Út tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: A.H.).

Đến tháng 11/2023, khi mất khả năng chi trả, Út tuyên bố vỡ hụi với 41 dây hụi còn đang hoạt động, có giá trị mỗi phần từ 300.000 đồng đến 5 triệu đồng. Tổng số tiền Út chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của 113 hụi viên.

Cơ quan điều tra thu giữ 21 sổ hụi và danh sách hụi viên do Út giao nộp. Hồ sơ vụ án gồm 942 tài liệu cùng bảng thống kê chi tiết số tiền chiếm đoạt và danh sách bị hại được xem là chứng cứ chính. Út bị tạm giam từ ngày 29/7/2024 đến nay.

Trong quá trình điều tra, bị cáo được xác định sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như ghi tên hụi viên không có thật, hốt hụi thay người thật và chiếm đoạt tiền trong hàng chục kỳ khui hụi liên tiếp. Sau khi vỡ hụi, Út chỉ khắc phục được một phần hậu quả, bồi thường cho 37 bị hại số tiền gần 1 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Bị cáo có một tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần; hai tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại.

Với hành vi gian dối kéo dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Trần Thị Út bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.