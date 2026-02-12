Chặn người giữa đêm để cướp xe máy rồi vứt lại ven đường vì hết xăng

Tối 12/2, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ việc người dân trình báo bị chặn đánh, cướp xe máy giữa đêm ở khu vực vòng xuyến Khu công nghiệp Thăng Long 3, xã Bình Xuyên.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi manh động, công khai, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ huy động 100% quân số, tập trung lực lượng xác minh, truy xét.

Nhóm thanh niên chặn đường, cướp xe máy của người dân giữa đêm được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau thời gian ngắn, cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Bình Xuyên triệu tập, làm rõ 8 đối tượng có liên quan.

Trong đó, Hoàng Gia Huy (sinh năm 2010, trú tại thôn Hoàng La 2, xã Sơn Thủy, Tuyên Quang) được xác định trực tiếp tác động vật lý vào người đi đường, chiếm đoạt xe máy.

Bước đầu, Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt xe máy đã di chuyển qua nhiều khu vực. Khi đến tỉnh lộ 302 thuộc xã Tam Dương Bắc thì xe máy hết xăng nên đối tượng bỏ lại ven đường.

Đối tượng Hoàng Gia Huy bị khởi tố về tội Cướp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Gia Huy về tội Cướp tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, vào tháng 10/2025, Hoàng Gia Huy còn có hành vi trực tiếp dùng kiếm chém người gây thương tích tại xã Bình Tuyền.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an đang mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.