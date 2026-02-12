Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn, nghi do pháo tự chế

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 31/1. Sau tiếng nổ lớn, nghi do pháo tự chế, phát ra từ khu vực trang trại chăn nuôi của anh V.V.C. (SN 1984, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tam Dương), người dân phát hiện anh C. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ nổ tại xã Tam Dương, Phú Thọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an cho biết vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về tính mạng, để lại đau thương, mất mát cho gia đình và gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, vật chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an cho rằng pháo tự chế tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hiểm, bởi thành phần thuốc pháo không kiểm soát được, dễ phát nổ ngoài ý muốn.

“Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình chế tạo, bảo quản hoặc sử dụng cũng có thể gây nổ lớn, gây chết người, thương tích nặng, hủy hoại tài sản”, công an cho hay.

Hơn nữa, theo công an, người chế tạo và sử dụng pháo trái phép không chỉ đối mặt với nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người xung quanh.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mọi hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phòng Kỹ thuật hình sự khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép dưới mọi hình thức.

Bên cạnh giáo dục, quản lý con cái không tò mò học theo các hành vi nguy hiểm trên mạng xã hội, công an đề nghị các gia đình khi phát hiện hành vi liên quan đến pháo nổ trái phép phải kịp thời thông báo cho công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.