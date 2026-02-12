Tổ trưởng bảo vệ an ninh bị thương khi ngăn đối tượng cầm dao đe dọa

Chiều 12/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ông Nguyễn Tiến Nhường, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Xuân Hòa (Phú Thọ), không quản ngại nguy hiểm, tích cực phối hợp cùng công an kịp thời ngăn chặn đối tượng Nguyễn Tiến Hai (SN 1972) sử dụng dao đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong quá trình khống chế đối tượng, ông Nhường đã bị thương do Hai có hành động chống đối.

Sau khi được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, sức khỏe của ông Nhường dần ổn định, tinh thần vững vàng, thể hiện quyết tâm sớm trở lại công tác.

Công an tỉnh Phú Thọ tới thăm, động viên ông Nguyễn Tiến Nhường đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Anh).

Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã tới thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của ông Nhường cùng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Xuân Hòa trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị công an cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ để ông Nhường yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.