Khởi tố người đàn ông tập kết chất thải xây dựng không phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 1991, xã Tam Dương, Phú Thọ) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 19/12/2025, công an phát hiện Đạt điều khiển ô tô mang biển số 88C-011.21 đổ thải trái phép tại khu vực bãi đất trống thuộc thôn Cẩm Trạch, xã Tam Dương.

Cơ quan công an xác định Đạt đã đổ khoảng 4m3 đất xuống bãi đất trống giáp tỉnh lộ 310, nơi đã có sẵn khoảng 100m3 đất đá, gạch vỡ và bê tông vụn tập kết.

Người đàn ông này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hay thủ tục pháp lý nào liên quan đến việc vận chuyển, đổ chất thải rắn.

Công an kiểm tra bãi đổ chất thải trái phép của Nguyễn Văn Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng kiểm tra cách vị trí trên khoảng 300m (khu vực đồi Bằng, thôn Cẩm Trạch), cơ quan công an tiếp tục phát hiện một điểm tập kết khác của Đạt với diện tích khoảng 1.000m2, tổng khối lượng chất thải (đất, đá, bê tông, gạch vỡ...) ước tính khoảng 500m3. Tại đây, đối tượng cũng không cung cấp được hồ sơ pháp lý theo quy định.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, Đạt thường xuyên mua hoặc xin chất thải rắn từ các công trình xây dựng, sau đó vận chuyển về hai bãi tập kết trên để bán cho người có nhu cầu san lấp mặt bằng.

Căn cứ kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định các mẫu vật thu giữ là chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng gần 179 tấn.

Hành vi của Nguyễn Văn Đạt đã cấu thành tội Gây ô nhiễm môi trường quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự, theo Công an tỉnh Phú Thọ.