Cảnh sát dừng xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị lôi kéo sang Campuchia

Ngày 24/9, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã bàn giao nam sinh Đ.T.K. (SN 2010, trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), cho gia đình.

Ngày 23/9, Công an xã Hưng Nguyên nhận được trình báo của anh Đ.T.T. (bố nam sinh K.) về việc con trai anh bị kẻ xấu lôi kéo, đang di chuyển trên xe khách vào TPHCM để sang Campuchia.

Công an xã Hưng Nguyên bàn giao nam sinh lớp 10 cho gia đình (Ảnh: Kim Khoa).

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An), tổ chức xác minh, rà soát các xe khách có đặc điểm như anh T. cung cấp lưu thông qua địa bàn.

Đến 15h30 cùng ngày, Công an xã Hưng Nguyên và Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu dừng xe khách, đưa cháu K. xuống xe an toàn, đồng thời thông báo đến gia đình anh T..

Công an xã Hưng Nguyên đã phân tích để nam sinh lớp 10 hiểu rõ về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Trong đêm 23/9, anh T. đã vào đến Nghệ An để đón con trai về nhà. Người bố bày tỏ lòng biết ơn trước việc lực lượng Công an Nghệ An hỗ trợ, kịp thời giải cứu con trai.