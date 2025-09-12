Mẹ vội báo công an khi thấy con xếp hành lý đi Campuchia

Ngày 12/9, thông tin từ Công an phường Dương Nỗ thành phố Huế, đơn vị đã phối hợp với gia đình ngăn chặn T.V.V. (SN 2004, trú tại thôn Mậu Tài, phường Dương Nỗ) đi sang Campuchia làm việc theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu

Theo bà L.T.N.C. (SN 1978), mẹ của nam thanh niên trên, sáng 11/9, gia đình phát hiện V. có ý định sang Campuchia làm việc kiếm tiền. Lo sợ con bị kẻ xấu lừa đảo, bà đã trình báo sự việc đến Công an phường Dương Nỗ nhờ hỗ trợ can ngăn.

Công an làm việc, can ngăn nam thanh niên sang Campuchia làm việc theo lời dụ dỗ của kẻ xấu (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với cơ quan chức năng, V. cho biết thông qua ứng dụng Telegram, anh được các đối tượng lạ lôi kéo, hứa hẹn tìm giúp công việc nhàn hạ tại Campuchia với mức thu nhập "khủng".

Để tạo lòng tin, các đối tượng đã đặt vé máy bay từ Huế vào TPHCM cho V., đồng thời hứa sẽ bố trí người đón, đưa qua biên giới. Tin vào lời dụ dỗ, V. đã chuẩn bị hành lý để sẵn sàng lên đường.

Sau khi được công an giải thích, chỉ rõ các chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” cùng nguy cơ bị bắt cóc, tống tiền, nam thanh niên đã nhận ra sai lầm của mình và từ bỏ ý định xuất cảnh.