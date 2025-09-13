Khởi tố 3 đối tượng bán người Việt Nam sang Campuchia

Ngày 13/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Ngọc Huân (SN 1990), Cổ Thị Thứ (SN 1989) và Lương Thị Sơn (SN 1989, cùng ở Lào Cai) về tội Mua bán người.

Theo cảnh sát, nạn nhân trong vụ án đều ở độ tuổi 20-30, bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc rồi bị các đối tượng bán cho những công ty hoạt động lừa đảo qua mạng, thậm chí có những nạn nhân còn bị chủ công ty ép đi bán dâm.

Huân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Một tháng trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận tin tố giác tội phạm của anh Sầm Văn Sung (SN 2003, ở Lào Cai), về việc Sung cùng 2 nạn nhân khác bị một số đối tượng dụ dỗ, lừa sang Campuchia làm công việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy tháng 3/2023, Lưu Ngọc Huân và Cổ Thị Thứ cùng nhau sang Campuchia làm thuê tại một công ty lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, do bị ép làm việc quá sức cũng như không đạt chỉ tiêu, Thứ và Huân đã trở về Việt Nam.

Tới tháng 10/2023, Huân đi làm thuê cho một người Trung Quốc tên là “Đen” tại khu tự trị Kim Tài 5 Sihanouk, Campuchia. Huân được phân công nhiệm vụ gọi điện cho người ở Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thứ (bìa trái) và Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Sau đó, “Đen” trao đổi với Huân về việc tìm thêm người ở Việt Nam sang làm tại công ty lừa đảo của mình. "Đen" hứa trả công cho Huân 500 USD/người mà Huân tìm được, đồng thời nếu tìm được nhiều người thì sẽ giao Huân làm tổ trưởng bộ phận hoạt động lừa đảo với lương cứng 1.200 USD/tháng và hưởng lợi nhuận hoa hồng từ công việc của nhân viên.

Nhận lời của “Đen”, Huân trở về Việt Nam rồi cấu kết với Cổ Thị Thứ và Lương Thị Sơn, tiến hành dụ dỗ 9 người tại tỉnh Lào Cai sang Campuchia làm thuê với lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao".

Theo cảnh sát, khi các nạn nhân muốn trở về Việt Nam, các đối tượng yêu cầu phải nộp tiền chuộc, bồi thường hợp đồng với công ty từ 1.200 USD đến 1.500 USD.

Đáng chú ý, khi nạn nhân không có khả năng lao động ở công ty sẽ tiếp tục bị bán sang công ty khác, có nạn nhân còn bị chủ người Trung Quốc ép đi bán dâm.