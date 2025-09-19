Giải cứu nam sinh bị bắt cóc online trên đường qua Campuchia

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an tỉnh Tây Ninh giải cứu thành công nam sinh bị bắt cóc online.

Trước đó, ngày 17/9, bà Đ.T.T. (50 tuổi, ngụ phường Long Bình, Đồng Nai) đến cơ quan chức năng trình báo việc con trai là N.S.L. (18 tuổi) bị một nhóm người bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng mới trả người.

Nam sinh bị bắt cóc online được giải cứu khi trên đường đến cửa khẩu Mộc Bài (Ảnh: CA ĐN).

Sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác định trưa 16/9, người phụ nữ gọi điện cho N.S.L., tự xưng nhân viên giao hàng và yêu cầu được kết bạn qua Zalo để liên lạc.

Một lúc sau, một tài khoản Zalo gọi đến tự xưng cán bộ công an và cho biết đã bắt nhân viên giao hàng, đồng thời nói nam sinh có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy và rửa tiền.

Nhóm đối tượng lừa đảo yêu cầu N.S.L. hợp tác, giữ bí mật, không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè xung quanh, thực hiện đúng yêu cầu.

Sau khi bị đe dọa, nam sinh đã thuê khách sạn và tự nhốt mình. Nhóm bắt cóc tiếp tục thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho L. thấy phòng làm việc, cảnh lấy lời khai, thậm chí đưa tin nhắn cho N.S.L. xem để tin tưởng đang làm việc với công an.

Gia đình nam sinh gặp lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai ngày 18/9 (Ảnh: CA ĐN).

Sau khi yêu cầu L. thuê khách sạn ở một mình, nhóm đối tượng lừa đảo tiếp tục gọi điện yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để chuộc người, nếu không sẽ đưa nam sinh qua biên giới. Sau khi bà T. trình báo công an, nhóm bắt cóc yêu cầu L. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, để qua biên giới làm việc.

Hơn một ngày vào cuộc điều tra, đến 23h ngày 17/9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh giải cứu thành công nam sinh khi đang đi taxi về hướng cửa khẩu Mộc Bài.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, bắt cóc online là thủ đoạn mới và tinh vi, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian gần đây. Đặc biệt, kẻ bắt cóc nhắm đến thường là học sinh, sinh viên và những người yếu tâm lý, kém kỹ năng sống.