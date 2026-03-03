Cầm rựa xông vào phòng ngủ tấn công cha mẹ vợ cũ ở Đồng Nai

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ việc Nguyễn Thành Phát (SN 1995, ngụ xã Phú Nghĩa) bị tố dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/2, sau khi xảy ra tranh cãi qua tin nhắn với vợ cũ là chị T.T.A.T. (SN 1997, cùng địa phương) liên quan mâu thuẫn trước đó, Phát đã có lời lẽ đe dọa. Đến khoảng 23h cùng ngày, người này lấy một cây rựa trong nhà, điều khiển xe đạp điện đến thôn Bình Đức 1, xã Phú Nghĩa.

Nguyễn Thành Phát (ở giữa) thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Phạm Diện).

Sau đó, Phát vòng ra phía sau nhà rồi bất ngờ xông vào phòng ngủ của ông T. và bà L. (cha mẹ chị T.), dùng rựa tấn công khiến cả hai bị thương. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Phú Nghĩa phối hợp Công an phường Phước Long và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt nghi phạm.

Khoảng 10 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Thành Phát khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phước Long. Hung khí gây án được thu giữ cách hiện trường khoảng 7km.

Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn gia đình, tranh chấp cá nhân cần bình tĩnh, giải quyết thông qua hòa giải hoặc cơ quan có thẩm quyền; không sử dụng bạo lực. Hành vi dùng hung khí xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.