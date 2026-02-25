Bắt giam kẻ dùng hung khí tấn công "con nợ" của bạn ở Đồng Nai

Ngày 25/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam đang bỏ trốn nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Mạnh Cường (bên phải) nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, anh Đ.H.H. (SN 1972, ngụ phường Bình Phước) có nợ Nguyễn Thanh Nam số tiền 120 triệu đồng. Sau đó, Nam đã rủ Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Mạnh Cường cùng lên xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai gặp anh H. để đòi nợ.

Ngày 13/2, Nam cùng Bình và Cường đến nhà một người quen của anh H. tại thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa nói chuyện giải quyết tiền bạc. Tại đây, nhóm của Nam và anh H. không đạt được thỏa thuận.

Các đối tượng đã dùng tay, chân tấn công anh H.. Lúc này, Nguyễn Mạnh Cường còn chạy ra ô tô lấy bình xịt hơi cay quay lại đánh vào vùng đầu nạn nhân, khiến tình hình trở nên hỗn loạn và nguy hiểm.

Chưa dừng lại, khi nạn nhân chống trả, nhóm đối tượng tiếp tục chạy ra ngoài sân. Tại đây, Nguyễn Văn Bình đã rút một khẩu súng (sau giám định xác định là công cụ hỗ trợ) bắn một phát về phía nạn nhân rồi nhanh chóng cùng cả nhóm lên ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong quá trình truy xét, lực lượng Công an xã Phú Nghĩa đã kịp thời phối hợp khống chế Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát. Riêng Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam đã bỏ trốn.