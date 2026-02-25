Chồng dùng dây điện để sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả ở Đồng Nai

Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, đã bàn giao hồ sơ, tang vật và Lê Văn Thương ( SN 1973, ngụ Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Theo Công an phường Bình Phước, ngày 9/2, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc chị Q.T.Th. (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ ở phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Lê Văn Thương tại cơ quan công an (Ảnh: Phạm Diện).

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, công an phát hiện nhiều dấu hiệu xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng.

Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương đột ngột rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ chị Th. bị tác động chứ không phải tai nạn điện.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm và xác định Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê. Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc.

Số dây điện Thương dùng để tác động vợ (Ảnh: Công an phường Bình Phước).

Ban đầu, ông Thương quanh co cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc nạn nhân đang ngủ. Sau đó ông ta tạo hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội của mình.