Lời khai gã chồng dùng điện sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả ở Đồng Nai

Ngày 26/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau nhiều giờ đấu tranh, Lê Văn Thương (SN 1973, ngụ Cà Mau) đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi dùng dây điện sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó, ngày 9/2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc chị Q.T.Th. (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ ở phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, công an phát hiện nhiều dấu hiệu xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng.

Lê Văn Thương tại cơ quan công an (Ảnh: CAĐN).

Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương đột ngột rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ chị Th. bị tác động chứ không phải tai nạn điện.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm và xác định Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê. Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc.

Lúc này, Thương vẫn giữ thái độ bình thản, cho rằng vợ gặp tai nạn điện giật ngoài ý muốn và che đậy bằng việc về quê để gom tiền lên lo chi phí chữa bệnh cho vợ.

Tại trụ sở Công an phường Bình Phước, Thương tỏ ra thật thà nhưng tâm lý rất lì lợm. Suốt nhiều giờ đồng hồ, Thương chỉ lặp lại một kịch bản duy nhất với nội dung vợ ông ta ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, nghe tiếng nổ nên ông ta chạy lại cứu.

Thương đã dùng sự đau khổ giả tạo để né tránh các câu hỏi xoáy sâu vào mâu thuẫn gia đình trước đó. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, có lúc cán bộ công an rơi vào bế tắc khi đối tượng nhất quyết không nhận tội.

Hiện trường vụ án (Ảnh: CAĐN).

Lúc này, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước, đã trực tiếp vào làm việc với Lê Văn Thương. Với kinh nghiệm dày dạn, những lập luận sắc bén và sự tác động về tâm lý, Thượng tá Nguyễn Đức Thành đã khiến Lê Văn Thương cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Thương, từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng, nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Dịp Tết Nguyên đán, Thương muốn cả nhà bỏ việc làm công nhân để về quê Cà Mau sinh sống, nhưng vợ không đồng ý và đòi ly hôn.

Rạng sáng 8/2 khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại vợ để không đi được đâu nữa. Ông ta lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V với ý định chích điện vào vùng đầu và cổ vợ.

Tuy nhiên, Thương làm rơi sợi dây điện trúng vào vùng đầu và cổ người vợ khiến nạn nhân bị điện giật. Nghe có tiếng động lớn, con trai của Thương đang ngủ trên gác bật đèn sáng và thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng có máu chảy ra nhiều nên anh ta lấy xe máy chở Thương ngồi sau ôm mẹ đi cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Khi nghe người quen báo tin vợ đã tỉnh và cho rằng không phải bị điện giật mà bị đánh, Thương sợ hãi, bỏ trốn về quê cho đến khi bị bắt.