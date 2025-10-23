Ca sĩ Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội Môi giới hối lộ.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Ca sĩ Lương Bằng Quang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) xác định Lương Bằng Quang đã dùng tiền "chạy án".

Cụ thể, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỷ đồng cho một đối tượng quen biết ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (SN 1987, ngụ phường Bến Thành), nhằm mục đích không bị xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả đối tượng có liên quan.

Lời xin lỗi muộn màng của Ngân 98

Theo thông tin ban đầu, Ngân 98 lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động, nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ collagen cùng loại.

Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cô thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.

Ngân 98 khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết luận giám định và định giá đối với lô hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm, nhà chức trách xác định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe X1000 dạng hộp, trị giá gần 600 triệu đồng là hàng giả; 3 sản phẩm collagen dạng gói là hàng giả có chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, theo quy định tại khoản 3, Nghị định số 98 của Chính phủ vì có chỉ tiêu thành phần chất lượng không đúng so với bảng công bố chất lượng sản phẩm và trên bao bì sản phẩm.

Cụ thể, các chất cấm chứa trong 3 sản phẩm collagen dạng gói có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, nhuận tràng, có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao, gây rối loạn tiêu hóa, có nguy cơ gây ung thư.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.