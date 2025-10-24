Lê Sỹ Cường, người môi giới Ngân 98 và Lương Bằng Quang “chạy án”, là ai?

Liên quan đến vụ ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) cùng Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, vợ Quang) bị khởi tố về tội Đưa hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã bắt tạm giam Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội Môi giới hối lộ.

Bị can Lê Sỹ Cường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, Cường là giám đốc một công ty ở TPHCM. Bị can này đã nhận 8 tỷ đồng của Ngân 98, Lương Bằng Quang để giúp cho vợ chồng họ “chạy án”. Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa và bị trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế truy xét, bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm là thực phẩm chức năng “bảo vệ sức khỏe giảm cân”, như: Super Detox X3, X7, X1000.

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân 98 thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh này.

Tháng 7/2024, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98. Lúc này, vợ chồng Ngân 98 biết việc làm của họ là sai, sợ bị xử lý nên tìm cách “chạy án”.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Ngân 98 và Lương Bằng Quang nắm thông tin Lê Sỹ Cường có mối quan hệ rộng và khả năng giúp họ không bị xử lý. Do đó, hai vợ chồng Ngân 98 đã đưa cho Cường 8 tỷ đồng nhờ “chạy án”. Cường nhận tiền, nhưng không thực hiện được như mong muốn của vợ chồng Ngân 98.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngân 98 về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 23/10, Lương Bằng Quang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Môi giới hối lộ.

Do có tham gia vào quá trình đưa hối lộ cùng chồng, Ngân 98 bị khởi tố thêm về tội danh này. Như vậy, đến nay, Ngân 98 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố về 2 tội danh Đưa hối lộ và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Ngân 98, nhà chức trách thu giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng cùng 2 chiếc ô tô.