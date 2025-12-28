Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hơn 10.000 thành viên trên mạng xã hội

Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm “Đảo Đào Hoa” hoạt động môi giới mại dâm trên ứng dụng Telegram. Nhóm này thu hút hơn 10.000 thành viên, có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên tỉnh.

Các đối tượng Trần Mạnh Linh, Phan Văn Tiến bị cơ quan công an tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định Trần Mạnh Linh (SN 1990, trú tại tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tiến (SN 1992, trú tại tỉnh Quảng Ninh) là hai đối tượng cầm đầu. Các đối tượng thu từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi người trong 6 tháng để cho phép đăng bài quảng cáo, kèm thông tin liên lạc.

Ngày 22/12, Công an kiểm tra một nhà nghỉ và một căn hộ chung cư trên địa bàn, bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận việc thỏa thuận giao dịch thông qua nhóm “Đảo Đào Hoa”.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Linh và Tiến để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, lực lượng chức năng cũng triệt phá một tụ điểm môi giới mại dâm khác tại phường Bãi Cháy, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia, tìm kiếm hoặc chia sẻ các hội nhóm có nội dung tệ nạn xã hội trên không gian mạng, đồng thời chủ động tố giác hành vi vi phạm.