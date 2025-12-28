Đối tượng "điều" cho cắn người từng đá chảo mỡ khiến 2 cháu bé bị bỏng nặng

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Quốc Lương (37 tuổi) và bố đẻ là Trần Nhật Hòa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lương là người liên quan trực tiếp đến vụ việc thả chó dữ cắn nhiều người xảy ra vào chiều 25/12, tại khu vực xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân, Hà Nội.

Trong đó, chị U. (trú tại xóm Phạm Hồng Thái) bị chó cắn thương tích nhiều nơi trên cơ thể phải nhập viện điều trị. Vụ việc khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trao đổi với phóng viên Dân trí về nhân thân của Trần Quốc Lương, ông Nguyễn Minh Đặng (70 tuổi), Trưởng xóm Phạm Hồng Thái, cho biết thời gian qua đối tượng đã có nhiều biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, ứng xử với hàng xóm.

Theo ông Đặng, sau một vụ tai nạn giao thông trước đây, Lương được cho là có bệnh án liên quan đến tâm thần. Có thể vì vậy mà đối tượng thường xuyên gây sự với những người xung quanh.

“Ở địa phương, Lương nhiều lần mâu thuẫn với hàng xóm, một số người đã gửi đơn đến chính quyền địa phương yêu cầu xử lý”, ông Đặng nói.

Theo phản ánh của người dân, mâu thuẫn giữa gia đình Trần Quốc Lương và các hộ xung quanh đã âm ỉ suốt nhiều năm.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn bắt nguồn từ chiếc cống thoát nước chung của xóm Phạm Hồng Thái chạy dọc qua nhà Lương và nhà anh Uông Đình Quỳnh (39 tuổi). Chiếc cống được xây dựng kiên cố, có nắp đậy.

Trần Quốc Lương (phải) và bố đẻ là Trần Nhật Hòa (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng quy định, gia đình Lương lại xây dựng một chiếc cổng chắn trên mặt cống, không cho người dân đi lại, gây bức xúc kéo dài.

Anh Uông Đình Quỳnh chia sẻ, mâu thuẫn giữa hai nhà xảy ra từ lâu. Gia đình anh đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng vụ việc chưa được giải quyết triệt để.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào đêm 13/7/2023, khi anh Quỳnh đang tưới cây trước nhà thì bất ngờ bị Trần Quốc Lương cầm hung khí đánh vào trán, gây thương tích.

Không dừng lại ở đó, vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Lương còn ném rác vào sân nhà anh Quỳnh, tiếp tục có hành vi khiêu khích.

Chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi, vợ anh Quỳnh) bức xúc kể: “Có ngày tôi ngồi ở sân nhà mình cũng bị anh ấy chửi vọng sang dù không hề va chạm gì. Có hôm uống rượu say, anh ấy còn ném mảnh sành, gạch đá sang sân, rất nguy hiểm”.

Không chỉ mâu thuẫn với hàng xóm, Trần Quốc Lương từng liên quan đến một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng cách đây gần 10 năm, từng được nhiều cơ quan báo chí phản ánh.

Anh Uông Đình Quỳnh kể lại thời điểm bị Trần Quốc Lương cầm hung khí đánh trọng thương (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 13/11/2016, tại đường Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín (Hà Nội cũ), trong lúc chị N.T.P. đang rán bánh bán cho hai cháu nhỏ thì Lương đi uống rượu về, gây sự cãi vã.

Trong lúc xô xát, Lương đã dùng chân đá văng chảo mỡ đang sôi trên bếp lò về phía hai cháu bé đang ngồi chờ bánh, khiến cả hai bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Minh Đặng, Trưởng xóm Phạm Hồng Thái, khi đó vì tình làng nghĩa xóm, gia đình nạn nhân đã bỏ qua, không đẩy vụ việc đi quá xa.

"Tuy cháu bé bị bỏng nặng nhưng lần đấy chỉ nghĩ vô tình gây ra nên gia đình bị hại đã bỏ qua, nhưng mấy năm gần đây Lương mỗi lần rượu vào lại gây gổ, xích mích với hàng xóm", vị Trưởng xóm Phạm Hồng Thái thông tin.

Vụ việc thả chó cắn người lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm quản lý vật nuôi, cũng như việc kịp thời can thiệp, xử lý những trường hợp có dấu hiệu gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.