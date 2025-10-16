Chồng Ngân 98 nói két sắt “không có gì quan trọng” nên quên mật khẩu

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục điều tra vụ án sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại hộ kinh doanh ZuBu Shop và Công ty TNHH TMDV ZuBu, liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai). Nhà chức trách cũng đang khẩn trương làm rõ nguồn gốc các tài sản thu giữ trong quá trình khám xét nhà bị can.

Làm khó việc mở két sắt

Theo cảnh sát, quá trình khám xét căn hộ 300m2 của Ngân 98 tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM, được thực hiện tỉ mỉ, đúng quy định pháp luật, trước sự kiểm sát trực tiếp của Viện KSND TPHCM. Ngoài ra, buổi khám xét còn có sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98.

Sau một hồi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện bên trong căn hộ có một chiếc két sắt, cao khoảng 65cm, rộng khoảng 45cm, nặng 105kg. Để mở được két sắt này, cần nhập mật khẩu hoặc dùng vân tay.

Khi đó, cơ quan chức năng yêu cầu Lương Bằng Quang mở két để phục vụ công tác khám xét, nhưng Quang cho biết không nhớ mật khẩu.

Lực lượng chức năng khám xét bên trong căn phòng chứa két sắt của Ngân 98 (Ảnh: Lê Trai).

Khi được đề nghị dùng vân tay, nam ca sĩ làm theo và két sắt phát tín hiệu hợp lệ. Tuy nhiên, khi Quang nắm tay cầm để mở thì không thành công, tay nắm của két có dấu hiệu gãy.

“Trong két sắt không có gì quan trọng nên lâu rồi chúng tôi không mở ra làm gì, cũng không nhớ mật khẩu”, Quang phân trần.

Trước thái độ và hành vi của Quang, nhà chức trách nghi ngờ bên trong két có chứa tài liệu hoặc vật chứng quan trọng, nên đã gọi nhân viên kỹ thuật đến mở.

Khi có mặt, người thợ yêu cầu Quang bấm vân tay để mở khóa, nhưng nam ca sĩ tỏ ra vụng về, liên tục nhập sai. Sau khoảng 5 lần, két báo động và tự động khóa trong 5 phút.

Sau thời gian trên, lực lượng chức năng yêu cầu Quang tiếp tục hợp tác. Tuy nhiên, sau một hồi xoay xở, anh vẫn bấm sai và két bị khóa lần 2.

Lực lượng chức năng dùng xe đẩy di chuyển két sắt ra khỏi căn hộ (Ảnh: Lê Trai).

Khi két được khôi phục chức năng, Quang bấm vân tay và mở thành công. Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật vẫn không thể mở cửa két do tay nắm đã hỏng. Người này cho biết nếu muốn mở phải mất nhiều thời gian.

Do đó, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế quyết định niêm phong két sắt và đưa két về trụ sở để xử lý.

Bốn sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng

Ngày 15/10, trước sự kiểm sát của Viện KSND TPHCM và chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang, cảnh sát tiến hành mở chiếc két sắt theo quy định.

Khi két mở, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và 8.000 USD. Ngoài ra, còn có 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá 3,2 tỷ đồng.

Đây là tài sản có giá trị lớn, trái với lời chồng Ngân 98 rằng két không chứa gì quan trọng. Quá trình khám xét, cảnh sát cũng tạm giữ 2 ô tô hạng sang.

Theo cảnh sát, trước khi bị bắt, Ngân 98 không hợp tác, nhiều lần trì hoãn việc làm việc với cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, bị can có thái độ chống đối, khai báo quanh co. Công an TPHCM cho biết đơn vị sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ.

Bên trong két sắt chứa 8.000 USD, 80 cuốn sổ đỏ và 4 sổ tiết kiệm (Ảnh: Lê Trai).

Theo điều tra, Ngân 98 lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính. Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại.

Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống. Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98.com.

Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98. Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cô thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này.

Kết luận giám định và định giá đối với lô hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm, nhà chức trách xác định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe X1000 dạng hộp, trị giá gần 600 triệu đồng là hàng giả; 3 sản phẩm Collagen dạng gói là hàng giả có chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein, theo quy định tại khoản 3, Nghị định số 98 của Chính phủ vì có chỉ tiêu thành phần chất lượng không đúng so với bảng công bố chất lượng sản phẩm và trên bao bì sản phẩm.

Cụ thể, các chất cấm chứa trong 3 sản phẩm Collagen dạng gói có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn, nhuận tràng, có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao, gây rối loạn tiêu hóa, có nguy cơ gây ung thư.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.