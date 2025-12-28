Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hưng Yên

Ngày 28/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Công Minh (SN 1990), trú tại thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ, nay thuộc phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Trần Công Minh bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trần Công Minh là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định truy nã số 48 ngày 14/1, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũ.

Sau 4 tháng mật phục giăng bẫy, cơ quan công an đã bắt giữ được Trần Công Minh tại xã Gào, tỉnh Gia Lai sau thời gian trốn ở Campuchia.