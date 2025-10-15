Ngày 15/10, liên quan vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (tên gọi khác là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), và Viện KSND thành phố đã tiến hành khám xét nơi ở bị can.

Cảnh sát tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt ở nhà Ngân 98 (Ảnh: Thuận Thiên).

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, Ngân 98 và người nhà của bị can không cung cấp được mã số mở két nên Phòng Cảnh sát kinh tế và VKSND TPHCM đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả, nhà chức trách đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan. Các lực lượng cũng tạm giữ 2 ô tô.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Trước đó, Ngân 98 trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tại cơ quan công an, Võ Thị Ngọc Ngân chống đối, khai báo quanh co.

Công an TPHCM cho biết, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.

Hai ô tô của Ngân 98 bị cảnh sát tạm giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 lập Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên để hợp thức hóa hoạt động, nhưng thực chất tự điều hành toàn bộ kinh doanh, tài chính.

Bị can ký hợp đồng gia công với các công ty sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen cùng loại. Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 đổi sang Công ty Nanotesla để tiếp tục sản xuất, song hai đơn vị thực chất cùng một hệ thống.

Các sản phẩm dạng gói không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán tràn lan qua website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98. Toàn bộ tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân, sau đó gom về tài khoản của Ngân 98.

Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân 98 thu về khoảng 120 tỷ đồng từ việc kinh doanh trái phép này. Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.