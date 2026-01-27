Nữ kế toán run rẩy đối mặt 2 tên cướp ngân hàng khi đang cầm 1 tỷ đồng

Nhiều ngày sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, Gia Lai, chị P.T.C. (kế toán một công ty tư nhân ở Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với hai tên cướp.

Theo chị C., khoảng 16h ngày 19/1, chị ghé phòng giao dịch thuộc chi nhánh một ngân hàng trên đường Trường Chinh để nộp tiền của công ty vào tài khoản. Trong cốp xe máy của chị C. lúc này có hơn 1 tỷ đồng tiền mặt.

Hình ảnh 2 đối tượng chạy trốn sau khi cướp ngân hàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Như thường lệ, chị C. chạy xe vào sân phòng giao dịch ngân hàng, mở cốp lấy tiền. Bất ngờ nghe tiếng chuông báo động vang lên từ bên trong, chị vội đóng cốp xe, để lại số tiền bên trong.

Vài giây sau, nhiều cán bộ ngân hàng hốt hoảng chạy từ trong phòng giao dịch ra ngoài. Chị C. hỏi có chuyện gì nhưng không ai kịp trả lời. Ngay sau đó, 2 người mặc trang phục giống tài xế Grab chạy ra khỏi phòng giao dịch.

“Tôi tưởng họ là khách đến giao dịch. Nhưng khi nhìn thấy trên người một đối tượng có vật giống súng, tôi hoảng sợ, vội lùi ra xa. Trước khi rời đi, người ngồi phía sau xe máy còn quay lại nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hốt hoảng, đứng bất động”, chị C. kể lại.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp tại phòng giao dịch trên đường Trường Chinh (Ảnh: Chí Anh).

Khi thấy các đối tượng phóng xe hòa vào dòng người trên quốc lộ 14, chị C. mới hoàn hồn, gọi điện cho lãnh đạo công ty đến đưa tiền về.

"Nếu tôi đến sớm khoảng một phút, mang tiền vào trong phòng giao dịch, có thể túi tiền 1 tỷ đồng của công ty cũng đã bị bọn cướp lấy mất", chị C. nói.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới bất ngờ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Hai nghi phạm cướp được cho là giấu xe máy dưới hố, cách hiện trường 5km (Ảnh: Công an Gia Lai).

Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nghi là phương tiện của hai tên cướp, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, Gia Lai), cách hiện trường khoảng 5km.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.