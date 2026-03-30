Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Sơn Hải do trốn thuế

Tối 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn Sơn (SN 1953, ở TP Hà Nội), là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải, về tội Trốn thuế.

Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, Công ty TNHH Sơn Hải dưới sự chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Văn Sơn đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền thuộc Dự án kinh doanh Nhà ở đô thị tại km2, phường Hà Giang 1 cho các cá nhân, hộ gia đình nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngoài ra, công ty do Sơn điều hành cũng không hạch toán doanh thu và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, góp phần đảm bảo công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.