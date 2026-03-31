Phi vụ hối lộ được ngụy trang tinh vi của cựu Cục phó Bộ Nông nghiệp

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh.

Trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện bị truy nã.

Theo cáo buộc, ông Thanh đã nhận tiền nhiều lần từ Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu sai quy định tại một số dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ quản lý.

Cáo trạng thể hiện, tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng ở Hòa Bình cũ, khoảng cuối năm 2018, Nguyễn Văn Dân đến gặp ông Thanh và được gợi ý liên danh với Tổng công ty Trường Sơn, Tổng công ty Thủy lợi 4 để thực hiện gói thầu số 17.

Không dừng ở đó, ông Thanh còn hướng dẫn ông Dân gặp cấp dưới là Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1, để được “dọn đường” tham gia đấu thầu. Sau đó, liên danh của Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu trị giá hơn 608 tỷ đồng.

Ở dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại Nghệ An, sau khi được cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đồng ý tạo điều kiện, ông Dân tiếp tục được giới thiệu gặp Trần Tố Nghị rồi gặp Nguyễn Hải Thanh. Tại đây, ông Dân hứa sẽ có quà cảm ơn nếu được hỗ trợ trúng thầu và ông Thanh đồng ý.

Sau Tết Nguyên đán năm 2018, ông Dân mang 5 tỷ đồng đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh, cựu Giám đốc Ban 4, để “cảm ơn”. Theo cáo trạng, khi được báo cáo về khoản tiền này, ông Thanh chỉ đạo chia cho ông Thịnh 2,5 tỷ đồng, cá nhân ông Thanh nhận 1,25 tỷ đồng, phần còn lại chia cho các cá nhân trong ban.

Ngoài khoản tiền trên, cơ quan tố tụng cáo buộc Dân còn hai lần trực tiếp đưa cho Nguyễn Hải Thanh tổng cộng 10 tỷ đồng. Một lần, Dân đưa 5 tỷ đồng trên ô tô riêng của ông Thanh. Lần khác, Dân đưa thêm 5 tỷ đồng ở trên đường.

Liên quan đến nội dung này, tại phiên tòa chiều 30/3, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai rằng chính ông Thanh là người chủ động liên hệ, nói đang cần tiền mua đất, xử lý công việc nên đề nghị “cho mượn 10 tỷ đồng”.

Sau đó, ông Thanh gặp lại ông Dân, trả 5 tỷ đồng kèm một giấy vay nợ 10 tỷ đồng do chính ông Thanh soạn sẵn. Ông Dân khai đã ký vào giấy vay, nhận lại 5 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng còn lại thì bị cáo hiểu đó là tiền “cảm ơn” ông Thanh. Giám đốc Công ty Hoàng Dân cũng thừa nhận bản thân hiểu tờ giấy vay nợ này nhằm che giấu hành vi đưa, nhận hối lộ giữa hai người.

Phù hợp với lời khai này, cáo trạng nêu đến năm 2022, ông Thanh chủ động gọi điện cho ông Dân để trả lại 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc trả tiền được dựng thành “kịch bản” vay - trả nợ. Cụ thể, ông Thanh soạn sẵn giấy vay tiền, giấy trả tiền rồi yêu cầu ông Dân ký vào. Sau khi giao lại 5 tỷ đồng, ông Thanh giữ các giấy tờ này.