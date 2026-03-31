Không giảm án cho "tổng tài" chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Ngày 31/3, TAND Hà Nội ngày mở phiên phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn Thiên trong vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên Thiên 2 năm tù, Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù.

Theo nội dung vụ án, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại một quán cà phê trong khu đô thị ở Hà Nội, Thiên hút thuốc trong quán nên bị anh Minh (29 tuổi, là nhân viên quán và cũng là con chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu dừng lại.

Sau 3 lần bị nhắc, Thiên giơ tay chỉ lên trời ra hiệu. Ngay sau đó, Nguyễn Long Vũ (24 tuổi) đứng dậy đi vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt anh Minh khiến nạn nhân ngã ra sàn. Thiên tiếp tục giơ tay lên trời rồi hô lớn “thôi, thôi, thôi”, lúc này Vũ mới dừng tay và quay lại chỗ ngồi. Cả nhóm sau đó rời khỏi quán.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh trong quán ghi lại. Sau đó, chủ quán đăng tải clip lên mạng xã hội và trình báo cơ quan công an.

Tại phiên phúc thẩm, Thiên nhận tội, thừa nhận hành vi và xin được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ thừa nhận khi không thể chối cãi.

Theo tòa, Thiên không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, còn các tình tiết cũ cũng không đủ căn cứ để giảm nhẹ dưới khung hình phạt. HĐXX nhận định mức án sơ thẩm đã đủ khoan hồng, đúng pháp luật, nên quyết định bác kháng cáo.

Ở cấp sơ thẩm, Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi, khai đã đánh anh Minh sau khi được “tổng tài” chỉ đạo ra tát nhân viên quán. Trong khi đó, Thiên phủ nhận việc sai khiến, cho rằng bản thân chỉ giơ tay để can ngăn khi thấy xảy ra xô xát.

Bị cáo cũng cho rằng video ghi lại sự việc có nhiều điểm chưa chính xác và nói vụ việc nhỏ nhưng bị mạng xã hội đẩy lên căng thẳng.

Đại diện VKS phản bác quan điểm này, cho rằng vụ án được xem xét ở hành vi gây rối trật tự công cộng, không liên quan đến yếu tố lan truyền trên mạng. VKS đồng thời xác định quán cà phê đã có biển cấm hút thuốc và nhân viên đã nhắc nhở Thiên 3 lần trước khi xảy ra vụ việc.