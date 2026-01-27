Vụ 2 tên cướp ngân hàng "ôm" 1,8 tỷ đồng: Công an treo thưởng tin tố giác

Ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai phát đi thông báo kêu gọi các cấp, ngành, người dân tích cực tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai ngày 19/1.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, những ai biết thông tin về đặc điểm nhận dạng, phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, ba lô, mũ bảo hiểm…) và các chi tiết liên quan đến việc đào hố chôn phương tiện, nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Chiếc xe máy bị chôn cách hiện trường khoảng 5km, nghi là phương tiện mà các đối tượng sử dụng trong vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng trong vụ cướp ngân hàng nêu trên sẽ được bảo vệ bí mật. Tổ chức, cá nhân nào biết thông tin nhưng cố tình che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường, liên quan đến vụ cướp ngân hàng nêu trên, báo ngay cho lực lượng công an qua đường dây nóng 113 hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Hình ảnh 2 đối tượng chạy trốn sau khi cướp ngân hàng (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng, bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, công tác điều tra, truy bắt đang được triển khai quyết liệt.

Như Dân trí thông tin, vào khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm, đã bất ngờ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy nghi là phương tiện 2 đối tượng dùng trong vụ cướp ngân hàng, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, Gia Lai), cách hiện trường khoảng 5km.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.