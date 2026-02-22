Thông tin mới vụ đấm tài xế rồi "quay xe" xin lỗi khi thấy camera

Sáng 22/2, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã mời người đàn ông có hành vi hành hung tài xế xe công nghệ đến trụ sở để làm việc nhưng hiện người này không có mặt ở địa phương.

"Qua trao đổi, người đàn ông cho rằng đang ở phường Nha Trang (Khánh Hòa) cùng vợ con nên xin phép sẽ đến cơ quan công an làm việc ngay sau khi trở về Đắk Lắk vào tuần tới", lãnh đạo Công an phường Tân Lập thông tin.

Người đàn ông cãi nhau với vợ rồi lao vào đấm tài xế xe công nghệ (Ảnh: Cắt từ clip).

Công an phường Tân Lập đã làm việc với anh N. (39 tuổi, tài xế xe dịch vụ) - người bị hành khách đánh - để nắm bắt thông tin liên quan.

Lãnh đạo Công an phường Tân Lập nhấn mạnh, nếu tài xế có đề nghị giảm nhẹ cho người đã hành hung đó chỉ là một yếu tố, còn việc xử lý sẽ được thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh N. điều khiển ô tô chở gia đình 4 người (2 vợ chồng và 2 con nhỏ) từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, người chồng mắng vợ của mình rồi liên tục chửi thề. Sau đó, người đàn ông vô cớ quay qua chửi tài xế rồi lao tới đấm vào mặt.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát, lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc. Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.