Xử phạt 2 người ở Cà Mau đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 23/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định xử phạt 2 trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, xâm phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Lực lượng chức năng triển khai quyết định xử phạt 2 cá nhân vi phạm (Ảnh: Cổng TT Công an Cà Mau).

Trước đó, khoảng giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, P.M.T. (29 tuổi, trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải các video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

T. bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng; đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 21/11, cơ quan chức năng phát hiện ông N.V.H (45 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau) sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video có thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân liên quan đến tình hình bão lũ tại khu vực miền Trung.

Với hành vi trên, ông H. bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng; buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, cả hai trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm.