Xúc phạm người khác trên mạng xã hội, 2 đối tượng bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 9/10, Công an xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng, đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 cá nhân vì hành vi cung cấp và chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự trên mạng xã hội.

Ông P.M.H. (SN 1993) và bà B.T.M. (SN 1996), cùng trú tại xã Điện Bàn Tây, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó ngày 6/9, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện tài khoản Facebook “Pha…” đăng tải một video kèm bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một cá nhân.

Sau đó, tài khoản “Te…” đã chia sẻ lại bài viết này kèm theo lời bình luận mang tính công kích, bôi nhọ người khác.

Công an làm việc với bà B.T.M. (Ảnh: Công an xã Điện Bàn Tây).

Qua xác minh, Công an xã Điện Bàn Tây xác định ông P.M.H. là chủ tài khoản “Pha…” và bà B.T.M. là chủ tài khoản “Te…”.

Tại cơ quan công an, cả 2 cá nhân thừa nhận hành vi sai phạm. Họ cho biết do mâu thuẫn cá nhân với bà N.T.L. nên đã đăng tải và chia sẻ thông tin có nội dung xúc phạm danh dự người khác lên mạng xã hội.

Sau khi được lực lượng công an phân tích, giải thích về các quy định của pháp luật, ông H. và bà M. đã nhận thức được sai phạm của mình, chủ động xóa các bài viết liên quan và cam kết không tái phạm.

Công an làm việc với ông P.M.H. (Ảnh: Công an xã Điện Bàn Tây).

Công an xã Điện Bàn Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp nêu trên nhằm đảm bảo tính răn đe và giáo dục.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ, lan truyền thông tin sai sự thật hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Theo cơ quan công an, mọi hành vi vi phạm dù chỉ diễn ra trên “không gian ảo” đều có thể gây ra hậu quả thật, làm tổn thương uy tín, danh dự của người khác và khiến chính người đăng tải phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc của pháp luật.