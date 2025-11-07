Bắt giữ nhóm thanh niên đem ma túy vào quán hát bay lắc

Ngày 7/11, Công an xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

7 đối tượng có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng chất ma túy tại quán karaoke bị công an phát hiện bắt quả tang (Ảnh: Công an xã Bình Minh).

Trước đó, đêm 4/11, lực lượng công an xã tiến hành kiểm tra quán karaoke T.H. trên địa bàn, do bà T.T.H. (SN 1979) làm chủ.

Quá trình kiểm tra cơ quan công an phát hiện tại phòng hát số 3 có 7 đối tượng (4 nam, 3 nữ) có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 túi zip bên trong chứa chất tinh thể màu trắng có khối lượng 0,7704g (là ma túy tổng hợp loại Ketamin). Số lượng ma túy này của đối tượng L.N.V. (SN 1988, trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) mang đến phòng hát cho mọi người cùng sử dụng.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng là nữ giới (Ảnh: Công an xã Bình Minh).

Tiến hành xét nghiệm nhanh, có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy loại MDMA (thuốc lắc).

️Công an xã Bình Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.